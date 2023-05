Salernitana-Atalanta 1-0, decide Candreva nel recupero

SALERNO (ITALPRESS) – La Salernitana vince in extremis per 1-0 sull’Atalanta e mette di fatto il sigillo sulla salvezza. All’Arechi decide il subentrato Candreva che, in pieno recupero, fulmina Sportiello. In generale, una partita molto intensa soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo. I padroni di casa puntano a vendicare la pesante sconfitta per 8-2 dell’andata e Sousa sorprende tutti schierando una formazione piuttosto offensiva con Botheim, Piatek e Dia, in campo contemporaneamente. Nell’Atalanta, Zapata ritrova una maglia da titolare: assenti, invece, per infortunio Boga e Ruggieri. Primo tempo difficile per Atalanta e Salernitana, costrette a fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con le difficili condizioni meteorologiche. Sull’Arechi si abbatte il diluvio, piuttosto intenso soprattutto nei venti minuti finali di tempo: il terreno di gioco si inzuppa d’acqua e la circolazione di palla diventa difficoltosa. La partita è molto equilibrata, soprattutto nei duelli in mezzo al campo: la Salernitana è ben schierata e prova a imporre il proprio gioco, ma la pressione a uomo dei bergamaschi impedisce ai granata di avvicinarsi troppo alla porta di Sportiello. Le occasioni migliori le ha l’Atalanta con un Zapata molto cercato dai compagni che, però, fallisce due occasioni di testa, prima al 19′ e poi al 42′. Nella ripresa le condizioni del campo non migliorano, seppur un timido sole e un vento meno intenso. Gasperini si gioca subito la carta Hojlund, mentre perde Soppy e Djimsiti nel corso della ripresa, entrambi per infortunio. Al 56′ Dia ha un occasione clamorosa per segnare il gol del vantaggio: il nigeriano, però, a Sportiello battuto, spedisce alta la sfera. Cresce la Salernitana che aumenta i giri del pressing e l’intensità: l’Atalanta è meno precisa nella manovra e perde molti possessi in maniera molto banale. Quando meno te l’aspetti, però, ecco arrivare l’episodio che cambia la partita: Candreva al 93′ porta in vantaggio la Salernitana con un violento tiro all’angolino basso. Un duro colpo per l’Atalanta, lontanissima ormai dal sogno Champions.

