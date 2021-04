“Saranno circa 25 miliardi i fondi provenienti dal Recovery Fund destinati alle Infrastrutture del Sud: lo ha assicurato il Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Per noi è importante che si dia seguito alle parole del Ministro perché quella del Recovery Fund è un’occasione unica e imperdibile per il nostro territorio. I fondi saranno destinati all’ammodernamento delle flotte del trasporto pubblico in senso ecologico, al sistema portuale e alla sistemazione e riammodernamento di strade e autostrade utilizzando la digitalizzazione. In particolare, per quanto riguarda la Calabria, gran parte degli interventi saranno indirizzati all’alta velocità, e in particolare, alla Salerno Reggio-Calabria, così come sottolineato anche dal Presidente del Consiglio Draghi, durante la Conferenza Stampa di ieri. È altrettanto fondamentale che si agisca, come da me più volte ribadito, anche sulla statale SS 106 Jonica, facendo seguito a quanto anticipato da una nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile che, tra i 58 interventi infrastrutturali relativi anche al Mezzogiorno, include interventi per il potenziamento dell’importante arteria stradale che, una volta ultimata, rivestirà un ruolo chiave. La nuova arteria, concepita con il grado di compatibilità ambientale che gli interventi legati ai fondi del Recovery Fund richiedono, rappresenterà infatti un valore aggiunto per le aree culturali, industriali e produttive dell’intera fascia mediterranea. La 106, tristemente ribattezzata “strada della morte” è, ad oggi, una grande incompiuta, con tratte parzialmente completate, lavori condotti a intermittenza, progetti partiti e mai completati, investimenti stanziati e poi bloccati. Finanziarla e’ la soluzione giusta per allineare finalmente il Sud al resto del Paese, così come richiesto a gran voce dall’Europa e per sottolineare l’attenzione nei confronti della nostra amata terra: la Calabria” – Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato, sui fondi del Recovery Fund destinati alle infrastrutture del Mezzogiorno.