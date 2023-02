Saccomanno: Sostegno alla Lega e ai candidati calabresi in Lazio e Lombardia

I nostri militanti, i sostenitori, gli eletti, i simpatizzanti devono sostenere la Lega in Lazio e Lombardia sollecitando i proprio amici e parenti presso le suddette regioni. Si tratta di una competizione importante e che non può essere sottovalutata e, quindi, il massimo impegno da parte di tutti. Prima la Lega e poi, se possibile, anche i candidati calabresi che vi sono nelle liste come Pietro Marrapodi, nella provincia di Milano, Alex Gallizzi, nella provincia di Brescia, Salvatore Scali, nella provincia di Roma, e tutti gli altri amici che rappresentano il partito in tutti gli altri territori. Nelle regioni al voto ho visto una comunità attiva e presente che si è cinta attorno ai propri concittadini per sostenerli in questa impegnativa competizione. La Calabria deve fare la sua parte e, quindi, mi appello a tutti per dare una mano a persone che certamente, una volta eletti, saranno a noi vicino e potranno rafforzare il peso della nostra regione.