Si apprende che dopo le dimissioni di Federico D’Andrea, da commissario per la zona economica speciale per la Calabria, forse il ministro per il Sud, Mara Carfagna, abbia indicato a succedere l’avv. Giuseppe Romano, già Commissario Zes della Campania, giusto decreto del 27 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2021. L’indiscrezione, dal carattere informale, ci lascia perplessi sia nei tempi e sia nei passaggi burocratici. Ci auguriamo, pertanto, che rimanga tale e che non corrisponda al vero. Però, sul punto una piccola riflessione è necessaria. Prima la nomina di un commissario che in Calabria si è visto ben poco e, quindi, si son persi mesi importanti per portare avanti un progetto di rilevante valore per la nostra regione, poi la indiscrezione sulla indicazione del commissario della Campania che, certamente, avrà tutti i requisiti e professionalità, ma non ha, sicuramente, conoscenza della Calabria, dei suoi territori, dei suoi ambienti e delle dinamiche difficili in cui bisogna operare. E poi ci chiediamo: se nell’ottobre-novembre 2021 l’avv. Giuseppe Romano è stato nominato commissario Zes della Campania può operare anche in Calabria con possibili conflitti di interesse? Ci auguriamo che la indiscrezione sia solo tale e che, finalmente, si guardi alle risorse calabresi che sono tante e che spesso vengono dimenticate per puntare a presunti fari esterni che a volte rimangono solo luci spente. La Lega ha tante potenzialità di enorme rilievo e spera di poterle mettere a disposizioni dei calabresi e per la crescita vera della regione, anche se finora ciò non è accaduto.