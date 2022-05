Riprende il cammino di Angela Marcianò che è tornata nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria per portare avanti quel percorso virtuoso che l’ha contraddistinta da molti personaggi del passato che hanno utilizzato il ruolo per crescite personali e non, certamente, per dare un concreto sostegno al “bene comune”. Non bisogna, però, dimenticare il forte impegno di Filomena Iatì, che l’ha sostituita nel periodo di sospensione, ed ha dimostrato di quanto sia importante svolgere il ruolo con impegno, professionalità e trasparenza. In 18 mesi di intensa attività la Iatì è stata sempre presente in commissione (617), ha eseguito ben 103 accessi agli atti ed ha trasmesso 8 esposti in Procura. Un’attività costante che ha dimostrato di come effettivamente debba essere l’impegno di un consigliere di minoranza. Angela Marcianò, ora, assumerà tale ruolo con un’eredità di impegno pesante e che dovrà portare, sicuramente, a migliorarlo e ad assumere posizioni ancor più nette, rappresentando una importante fetta della comunità reggina che ha inteso sostenere il suo progetto di effettivo cambiamento. Un percorso, sicuramente, non agevole, ma che Angela Marcianò saprà affrontare con la giusta professionalità e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta e che, certamente, contribuirà a rafforzare quel fronte di cittadini che intendo la politica come impegno per il “bene comune” e non per quello personale. Un in “bocca al lupo” particolare, quindi, ad Angela, che saprà far valere i propri ideali rispetto ad una politica che oramai ha raggiunto i minimi storici di gradimento.