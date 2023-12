Le dimissioni improvvise di Giuseppe Mangialavori da coordinatore regionale di Forza Italia lasciano un vuoto per la caratura umana e grande disponibilità dello stesso nei confronti di tutti. Persona mite e dalle grandi aperture ha gestito il partito in Calabria con grande efficacia e con risultanti esaltanti. Nessuno screzio con gli alleati ed, anzi, un rapporto sereno e aperto al dialogo, senza posizioni assunte e non modificabili. A Giuseppe, che conosco da giovane, un in bocca a lupo per tutto quello che andrà a fare, con l’impegno che lo ha sempre contraddistinto, e con la certezza che avrà i successi che merita. Ha fatto tanto per la sua Calabria in questi ultimi anni, lo saprà fare anche oggi che ha deciso di dedicarsi solo agli impegni a livello nazionale.