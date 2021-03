È veramente intollerabile che si possa commentare negativamente l’azione giudiziaria

portata avanti da un valente ed intransigente magistrato e da una Procura coraggiosa ed

anche la libertà di stampa per un libero commento a tali indagini! La fragilità delle lamentele

è tale che appare veramente incomprensibile. Sembra essere ritornati a tanti anni orsono

allorquando si contestava una metodologia, ma non si rifletteva sulla sostanza delle

conseguenti gravi scoperte. Ora si contesta al Procuratore Gratteri di aver fatto intendere di

chissà quale indagine vi sia ancora e che tale mancata risposta possa creare un clima di

allarmante gravità. A tali inconcepibili affermazioni voglio solo ricordare che la Calabria e

l’Italia intera sono stati distrutti dalla corruzione e dagli intrecci tra la criminalità organizzata,

la politica e l’imprenditoria. Elementi questi che hanno completamente bloccato una

possibile crescita della nostra regione, obbligando tanti giovani ad andare via. Danni

gravissimi che, però, non vengono nemmeno esaminati. D’altro canto, scagliarsi contro chi

ha evidenziato tale quadro, si allarmante, e come buttare avanti le mani! Eppure, tale

attacco proviene da coloro che ben conoscono le regole del processo! La Procura fa delle

indagini e se ritiene che vi siano degli elementi di rilevanza penale procede a formulare le

proprie richieste. Queste vengono vagliate da altri magistrati terzi che, se ne ravvedono le

condizioni, procedono ad accogliere o negare le richieste. Poi a seguire i tanti mezzi

impugnatori che garantiscono l’indagato o l’imputato. Quindi un sistema che non pare sia

stato violato, con l’evidente conseguenza che gli attacchi portati avanti appaiono solamente

strumentali. Le ragioni di tale strumentalità non le vogliamo conoscere anche se potrebbero

rappresentante un qualcosa di veramente grave ed allarmante. E proprio gli indicati

provvedimenti di scarcerazione segnalati dalle Camere penali stanno a dimostrare -anche

se in parre non vere per estensione- che il sistema processuale italiano regge e non è

condizionato da nulla e da nessuno. La Lega, comunque, ritiene che, le persone per bene e

che hanno subito pesanti azioni intimidatorie da parte della criminalità organizzata e dal

sistema denunciato non solo dalla Procura di Catanzaro, debbano stare accanto al

Procuratore Gratteri ed ai Magistrati che lo affiancano ed alla libera stampa, e che

debbano, invece, essere condannati decisamente tutti i tentativi di condizionare la libera ed

autonoma azione degli inquirenti e dei giornalisti che non si piegano ad interessi diversi.