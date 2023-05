“Non tanto i numeri quanto il messaggio. Gli italiani con il voto di ieri hanno inviato un chiaro segnale: poche chiacchiere e polemiche, molti fatti e concretezza. La politica della sinistra delle assurde diatribe è sprofondata dinnanzi alla volontà del governo di centrodestra di andare avanti per affrontare i tanti problemi esistenti e trovare le possibili soluzioni. E su questa strada che si deve continuare e, quindi, dare alla nazione certezze e normalità. Un lavoro di squadra che è risultato vincente e che potrà portare agli italiani solo benefici e miglioramento esistenziale. Tante sono le cose che bisognerà fare dopo un decennio di veti e contro veti imposti dalla sinistra. Dall’energia, alle infrastrutture, alla famiglia, alla occupazione, all’ambiente, sono tutti temi reali che non possono più sopportare contrasti ideologici fuori tempo. L’Italia ha bisogno di recuperare il tempo perduto e difendere le proprie eccellenze che sono sotto attacco. E questo non lo può fare la sinistra che in Europa è schierata con coloro che vogliono la carne sintetica, l’immeditata eliminazione delle macchine a combustibile con consegna del mercato ai cinesi, le case green con distruzione del nostro patrimonio immobiliare, ecc. Tutte determinazioni che vanno contro gli interessi italiani e che devono essere difesi con i denti. E questo la sinistra non lo sa e/o non lo vuole fare! Ecco la necessità di rafforzare il centrodestra ed in particolare la Lega che finora ha dimostrato di saperci fare e di opporsi decisamente alle folli richieste dell’Europa, tendenti a distruggere le nostre risorse e la nostra economia. Grazie a Matteo Salvini ed a tutta la squadra Lega in Italia si sta lavorando alla grande e i risultati sono sotto gli occhi di tutti e in Europa si è frapposta con determinazione un muro per sostenere le eccellenze italiane. Bisogna proseguire in questa direzione ed il popolo, con il consenso offerto al centrodestra, ha compreso che questo è l’unico valido gruppo che possa tirare fuori dal pantano la nostra nazione”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria