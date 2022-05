Una lunga discussione e tanti mesi di battaglia in Governo per impedire al premier Draghi ed alla sinistra di porre altre tasse sulle case degli italiani. Una contrapposizione dura, ma che ha visto finalmente vincere la battaglia della Lega per gli italiani, che di tasse ne pagano veramente tante, anzi tantissime! E’ noto che l’Italia è il paese che fa pagare il maggior numero di imposte ai cittadini e che il sistema fiscale deve essere necessariamente riformato. Si ha notizia che l’Agenzia delle Entrate sta preparando milioni di cartelle esattoriali nei confronti delle povere famiglie ed imprese che hanno subito danni pesanti dalla pandemia, che si stanno reggendo appena in piedi, che stanno subendo gli aumenti pazzeschi dell’energia e che stanno facendo i conti con una guerra che ha più che quadruplicato i costi delle materie prime, e non si comprende come si possa pensare che costoro possano sopportare anche ulteriori costi derivanti da oneri tributari, che mai potrebbero, in queste condizioni, adempiere. Anche su questo è importante che si prosegua nella battaglia di difesa dei cittadini per evitare che i partiti delle “tasse” possano affossare definitivamente la già debole economia sana della Calabria e dell’Italia.