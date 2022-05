La manifestazione organizzata dalla Lega e con la presenza del Ministro della Disabilità, Erika Stefani, ha raccolto moltissime associazioni che hanno riempito la sala della Cittadella. Un pubblico numeroso che ha dimostrato di quanto interessante ed indispensabile sia la tutela dei disabili e la necessità che ci siano misure chiare a difesa di questi. Dopo il saluto del Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, che ha ringraziato il Ministro per aver scelto la Calabria per questa visita istituzionale, dimostrando anche vicinanza, vi è stato quello dell’Assessore Regionale al Welfare, Tilde Minasi, che compiaciuta per la presenza di tante associazioni, ha ringraziato tutti i presenti e, naturalmente, il Ministro. A seguire poi sono stati ascoltati presidenti di associazioni che hanno descritto le difficoltà delle persone disabili ed, in particolare, la necessità che queste vengano coinvolte nei processi formativi e di costruzione e che vengano considerate nella normalità, volendo vivere come soggetti che possano avere una propria esistenza.Hanno, comunque, tutti ringraziato l’assessore per la disponibilità sempre dimostrato e per aver cominciato a lavorare assieme. Nelle conclusioni, il Ministro ha voluto rimarcare la necessità che le istituzioni conoscano il territorio ed i bisogni di questo e che solamente lavorando tutti assieme è possibile raggiungere buoni risultati. Ha poi elencato sommariamente le attività del proprio dicastero ed ha spronato tutti a lavorare per costruire, specialmente, in Calabria un nuovo modello di welfare. Ha ringraziato poi l’assessore Tilde Minasi per aver accettato una sfida così difficile concludendo che è certa che i risultati, sicuramente, arriveranno. Una Lega concreta che vuole affrontare i problemi direttamente e senza mai sottrarsi al confronto.