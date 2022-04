In relazione alle notizie uscite sulla stampa che danno per indicazione della Lega la nomina di Anton Giulio Grande a Commissario di Calabria Film Commission si ribadisce e si rimarca che mai la Lega, nella persona del Commissario regionale, ha mai avanzato nominativi non essendo neanche a conoscenza di tale possibile incarico. Possiamo dire che per statuto e regolamento i nominativi o ogni altra attività riferentesi alla Lega sono prerogative esclusive del Commissario regionale, quindi non esistono margini per una diversa ricostruzione dei fatti.