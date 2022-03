Nessuno ne parla, ma probabilmente grazie alla Lega ci potrebbe essere la possibile riapertura dei termini per la rottamazione che potrebbe essere contenuta nel decreto ristori quater. Tale atto potrebbe contenere delle specifiche norme sulla pace fiscale ed una possibile riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle. In sostanza, un provvedimento che andrebbe ad alleggerire il fisco, particolarmente in questo momento di grande difficoltà per le famiglie e le aziende per gli aumenti dei costi dell’energia e dei prodotti primari, conseguenza diretta della guerra, oltre che per favorire, certamente, la ripresa. In realtà un provvedimento che possa far ripartire le rateizzazioni decadute, con la previsione di una sospensione della rottamazione “ter”, un saldo e stralcio con rideterminazione di una rottamazione “quater”. Con la possibilità che si possa anche prevedere degli stralci per le vecchie cartelle che non sono più incassabili. In conclusione, la possibilità di prevedere il pagamento della sola imposta senza interessi e sanzioni, e, ancora, per i contribuenti con redditi bassi anche uno sconto sull’imposta. Un modo concreto per venire incontro alle necessità dei cittadini e delle imprese e cercare, allo stesso tempo, di eliminare posizioni fiscali che difficilmente, in considerazione delle attuali condizioni sociali ed economiche, potrebbero essere onorate.