Il DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI EQUITÀ SOCIALE E DISABILITÀ in collaborazione con la ASD GIOIESE 1918 aderiscono a questa ricorrenza abbracciandone gli scopi, in occasione della semifinale di Coppa Italia – gara di ritorno – ASD GIOIESE 1918 – Gioiosa che si disputerà Mercoledì 07 Dicembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Polivalente ” P. Stanganelli ” a Gioia Tauro.

Da sempre lo sport rappresenta un potente veicolo di inclusione e oggi vogliamo che a vincere non siano i limiti, bensì le diverse abilità di ognuno.

Questa giornata vuole lanciare un messaggio fondamentale sfatare ogni tabù sulla disabilità e far sentire le persone diversamente abili, così come le loro famiglie, in un contesto sociale in grado di includere e di abbattere le barriere, facendo leva su ciò che ci unisce e non su quello che ci divide.

Ringrazio l’ ASD GIOIESE 1918 per aver subito accolto il mio appello, condividendo insieme al dipartimento gli scopi di questa giornata”.