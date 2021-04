L’appello del cardiochirurgo, “Io rivolgo un appello alle strutture commissariali affinchè dimostrino di avere a cuore la sanità della regione Calabria e ci concedano il contratto per l’anno 2021 e così di poter riprendere le nostre attività. E rivolgo un appello al professor Mastroroberto che è stato fatto accomodare inconsapevolmente al tavolo dei commensali pubblici e privati che aspettano che aspettano di dividersi lo spezzatino del Sant’Anna. Dia la sua terapia intensiva ai pazienti covid e venga ad operare al Sant’Anna. Sa di poterlo fare in virtù di una convenzione che gli ha permesso di mantenere aperta la scuola di specializzazione in cardiochirurgia e noi lo aspettiamo a braccia aperte”.