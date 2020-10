Ryanair, scomparsi i voli per Catania – Malta e viceversa dal sito internet della compagnia irlandese

La compagnia aerea low cost Ryanair da qualche settimana ha attuato un processo di “sfoltimento” dei voli da Malta per Catania e viceversa, che si è rivelato totale negli scorsi giorni. Consultando infatti il sito web della compagnia aerea, non esistono più voli da Malta per Catania e viceversa fino ad aprile 2021. Ryanair, offriva un servizio di voli pomeridiani giornalieri per la provincia etnea utilizzato sia dai numerosi siciliani residenti sull’isola ma anche da molti maltesi, che si recavano in Sicilia per affari o tempo libero. Il “mistero” della cancellazione dei voli verso la Sicilia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è stato ancora svelato: nessun comunicato ufficiale è stato emesso dalla compagnia. Ma oltre il danno anche la beffa: sono centinaia gli utenti che non riescono a richiedere il rimborso. Dall’app Ryanair infatti, una volta iniziato il processo e inseriti i dati dei passeggeri e il codice del volo, non è possibile concludere la procedura perchè il volo non risulta essere stato cancellato. Se si prova a richiedere il rimborso tramite indirizzo email, il processo, invece, dovrebbe andare a buon fine.