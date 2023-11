L’ex stella olandese del Milan denunciato dai due figli per violazione degli obblighi di assistenza nella responsabilità genitoriale.

La querela presentata a Vibo Valentia, secondo quanto sostenuto dai due fratelli, risiede nel mancato versamento dell’assegno di mantenimento in seguito al divorzio dalla moglie, “Nostro padre si rendeva presto inadempiente, accumulando nel tempo un debito rilevante. Nel mese di ottobre 2017 nostra madre sottoscriveva nuovamente un accordo con nostro padre al fine di regolare il debito pregresso”.

A sporgere querela Quincy Georges e Cheyenne Dil, rispettivamente di 32 e 29 anni, figli nati dall’unione del campione di calcio e dell’ex modella Cristina Pensa. Al padre i due hanno chiesto un risarcimento di circa 500 mila euro per anni di mantenimenti mai versati.

Secondo il racconto del figlio, Ruud Gullit, non solo non avrebbe più versato gli alimenti ai figli, ma sarebbe svanito dalle loro vite, “Non risponde ai messaggi di auguri per le festività”.

Il motivo della querela a Vibo, ha spiegato il figlio, è grazie a una crisi risolta da un gruppo di preghiera che Quincy ha incontrato in Calabria nel Vibonese.

Saranno i magistrati guidati dal Procuratore Camillo Falvo a chiarire i contorni della vicenda e disporre nel caso il rinvio a giudizio del famoso calciatore olandese.