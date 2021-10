«Apprezziamo – afferma Tonino Russo, Segretario generale di Cisl Calabria – l’iniziativa della società Medcenter che prevede, per potenziare le capacità di trasbordo del terminal di Gioia Tauro, un investimento di oltre 50 milioni di euro, da realizzare con il supporto di Invitalia per 6,2 milioni provenienti dal Mise.

Riteniamo, però – prosegue Russo –, che del Porto di Gioia Tauro sia necessario fare un luogo di destinazione, non solo di transito. È necessario, infatti, valorizzare tutte le potenzialità che l’importante infrastruttura offre con la sua vasta area retroportuale, con l’area industriale, con la ZES, con il gateway ferroviario, rilanciando il trasporto ferroviario e l’intermodalità integrata nave-ferro-gomma, senza dimenticare il bacino di carenaggio alla cui realizzazione si deve puntare.

Il transhipment, insomma, da solo non basta. Rientra infatti in una visione strategica per lo sviluppo non solo di quell’area, ma dell’intera Calabria, che Gioia Tauro si apra anche alla crocieristica per accogliere un turismo internazionale attratto dalle bellezze della nostra regione, dalle sue ricchezze paesaggistiche, ambientali e archeologiche. Concretizzare questa prospettiva nel cuore del Mediterraneo – conclude il Segretario generale della Cisl calabrese – costituisce una grande opportunità di sviluppo che non deve essere trascurata».