Mantenuto l’impegno. Sapevo quanto fosse importante per il territorio intervenire su un’arteria nevralgica come la strada ‘Locri-Gerace’, e soprattutto in tempi celeri.

Pertanto, grazie agli uffici della Città Metropolitana e alla disponibilità del delegato alla Viabilità, Carmelo Versace, il 23 giugno sono stati consegnati ufficialmente i lavori di ripristino della strada di collegamento dei due comuni. Verosimilmente, dunque, il cantiere partirà entro la fine del mese di luglio, e sarà composto da due lotti; il primo dei quali riguarderà i lavori di ripristino in località Puzzello, mentre il secondo riguarderà la frazione di Badea.

Interventi che l’intera comunità attendeva da anni e che adesso vedranno la luce grazie allo sforzo politico e amministrativo di chi conosce le criticità del territorio e sa quali iniziative intraprendere per dare un nuovo volto alla locride.

A piccoli ma importanti passi, iniziamo una nuova fase, basata sulla politica del fare e dell’impegno.