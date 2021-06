Un consiglio comunale infuocato, Roy Biasi attacca a muso duro l’Avr la società per la raccolta dei rifiuti di Taurianova. Il sindaco di Taurianova: ” sono degli infami e criminali” . Biasi non risparmia accuse durissime all’ex sindaco Fabio Scionti. Continua Biasi: ” noi siamo in guerra con questa societa, aspetto che mi queralano” . Biasi nel attaccare Scionti non ha risparmiato critice al sindaco della città metropolitano Falcomata’ , vero responsabile del disastro dei rifiuti nella provincia di Reggio Calabria

