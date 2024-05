Rosarno, pignoramenti dei conti correnti e fermo amministrativo da parte della Step Srl. L’indignazione del popolo e del consigliere Ferrarini Considerato gli angusti locali dove la Step srl opera, tanti cittadini sono costretti ad attendere, sotto la pioggia o sotto il sole, per interminabili ore all'esterno dell'immobile stesso, ovvero in mezzo alla strada. Inoltre, cosa ancor più grave, è che a dare assistenza all'utenza vi è una sola unità lavorativa e per questo motivo, come da noi riscontrato, molti cittadini rimangono per interminabili ore in fila anche per più giorni