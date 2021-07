Riceviamo e pubblichiamo

Con la presente siamo a fare presente di una situazione indecente e indecorosa per i cittadini di Rosarno. In diverse vie della città – Via Maria Zita, Via Nazionale sud, Via Nazionale Nord, Via Campo Sportivo, Via Cosenza, Via Elena e nel centro del paese – sono pre- senti montagne di spazzatura ed erbacce con topi e bisce che se- minano il contenuto dei sacchi ancora di più in mezzo alla strada con grossi rischi delle varie epidemie. Vorremmo che la Signoria vostra illustrissima possa intervenire affinchè si smaltisca il più pre- sto possibile questo indecoroso aspetto cittadino salvaguardando la salute dei residenti.

Certi che un Vostro sollecito intervento potrà porre fine a questo si- stema di pulizia cittadina.