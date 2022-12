Mercoledì 14 dicembre presso il Plesso Scuola Primaria M.Zita a Rosarno sarà

inaugurata la nuova biblioteca scolastica dell’IC Comprensivo Scopelliti-Green, a

conclusione del Progetto BiblioBalena della Cooperativa Kiwi Impresa sociale sostenuto

dall’AIE ( Associazione Italiana Editori) e dall’Università della Calabria. Il progetto

rientra nell’area Lab di “ Io leggo perché”, una piattaforma di sperimentazione di buone

pratiche sui territori. La Cooperativa Kiwi è una delle quattro realtà selezionate sul

territorio calabrese, maglia nera per gli indici di lettura, al fine di ridurre le

diseguaglianze sociali e culturali in Calabria. Il nuovo spazio, co-progettato con le

famiglie, rappresenta non solo un vero e proprio luogo fisico dove gli allievi potranno

studiare e leggere, ma anche un pezzo della biblioteca diffusa che a partire da FaRo –

Biblioteca Comunale F. Foberti animerà tutti i quartieri cittadini con la buona pratica

della lettura. L’inaugurazione di BiblioBalena arriva a conclusione di un percorso in cui i

bambini, gli insegnanti, le famiglie e l’intera comunità sono stati protagonisti attraverso

attività di formazione, di lettura ad alta voce e laboratoriali, percorsi urbani, incontri con

gli autori e attività di co-progettazione. Saranno presenti all’inaugurazione:Roberta

Mancuso commissario prefettizio Città di Rosarno, Giuseppe Eburnea dirigente

scolastico IC Scopelliti Green, Antonella Cacciola Vicaria IC Scopelliti Green, Angelo

Carchidi presidente Cooperativa Kiwi, Piero Attanasio per AIE Associazione Italiana

Editori, Daniele Garritano sociologo Università della Calabria , Gigliola Alvisi scrittrice,

Antonella Agnoli bibliotecaria.

Cooperativa Kiwi