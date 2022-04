Domenica 10 aprile 2022 presso la Casa Del Popolo “G. Valarioti” si è celebrato il

congresso di circolo del Partito Democratico di Rosarno chiamato a rinnovare il

Segretario e i componenti del Direttivo.

La giornata è iniziata alla presenza dell’On. Demetrio Battaglia e dell’avv. Massimo

Canale componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico con i quali si è

analizzato lo stato del PD e ci si è confrontati su alcuni temi importanti del nostro

territorio, quali la Zess, il rigassificatore e il raddoppio del termovalorizzatore.

Si è passati successivamente alla votazione fino alle ore 13:00, risultando eletto nuovo

Segretario del PD di Rosarno Francesco Bonelli e membri del Direttivo i componenti

della lista collegata.

In fine il PD di Rosarno rivolge un sincero e sentito ringraziamento al Commissario

uscente Giovanni Puccio per il lavoro svolto in questi anni.