Il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, e l’intera amministrazione comunale

annunciano che nella mattinata di oggi, in onore della Giornata dell’Unità

nazionale e delle Forze Armate, si è svolta a Largo Bellavista la

commemorazione dei caduti rosarnesi della Prima guerra mondiale. Un

evento celebrato in pompa magna alla presenza di tutte le autorità militari,

l’Arma dei Carabinieri, la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, la

Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, le Associazioni combattentistiche e

l’Associazione Nazionale Carabinieri, delle scuole elementari MarvasiVizzone e Maria Zita e dell’istituto superiore Liceo scientifico “Raffaele

Piria”, e di tutte le autorità religiose rappresentate nell’occasione da Don

Salvatore Larocca e Don Cosimo Furfaro. Ad essere coinvolti

principalmente a attivamente nella manifestazione sono stati i bambini

delle scuole elementari e i ragazzi del liceo Piria, i quali hanno potuto

leggere alcuni nomi dei nostri cittadini caduti durante il primo conflitto

mondiale, recitando alcune poesie a tema e, in conclusione, pronunciando

alcuni discorsi contenenti messaggi volti ad incentivare la pace.

“Questa giornata riveste una significativa rappresentanza e una vitale

importanza – ha dichiarato il sindaco Cutrì – Rosarno è una città che

durante la prima guerra mondiale ha versato molto sangue per la Patria, coi

suoi caduti e i suoi dispersi. Estendendo il discorso ai tempi odierni,

dobbiamo pensare a come costruire la pace, giorno per giorno. Dobbiamo

farlo attraverso i nostri modi e comportamenti quotidiani, attraverso

l’amore nei confronti della nostra famiglia, dei nostri cari e della nostra

città. Non deve esistere un motivo per uccidere o un motivo per morire.

Dobbiamo essere tutti figli della stessa famiglia, perché solamente così

possiamo costruire un futuro di pace e serenità”.