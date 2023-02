Con Delibera n. 7 del 09 febbraio 2023 la Commissione straordinaria del Comune di

Rosarno ha approvato il Nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, e ciò in

adeguamento alle “Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale”,

emanate dalla Regione Calabria con DGR n. 611 del 29 Novembre 2019, ed alla Direttiva

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Aprile 2021 recante “indirizzi per la

predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, che ancora non

avevano avuto attuazione.

L’approvazione del Nuovo Piano di Protezione Civile è parte di un percorso intrapreso

dalla Commissione straordinaria sin dal suo insediamento, teso a riorganizzare in maniera

globale il sistema comunale di protezione civile.

Il lavoro svolto in questi mesi ha evidenziato la necessità di riconsiderare specificamente

gli specifici scenari di rischio, e di approntare aggiornate misure di prevenzione e di

intervento specifiche, in particolare per i residenti nelle zone di Via Pitagora e Via Monte

Bianco, zone potenzialmente interessate da dissesti, per le quali sono state previste

specifiche procedure di evacuazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla struttura operativa comunale, con la nomina

del Responsabile Operativo di Protezione Civile e dei Responsabili e sostituti delle

Funzioni di supporto, destinata a operare presso un COM rinnovato, che sta assicurando,

nell’attuale percorso di costruzione del sistema di protezione civile locale, un’ottima

partecipazione e collaborazione sia da parte dei dipendenti che da parte dei volontari di

protezione civile.

Nel corso di questi mesi, sono state tenute, con l’ausilio del personale sovraordinato ex art.

145 TUEL, periodiche riunioni di coordinamento con tutte le componenti del sistema

comunale di protezione civile, che hanno permesso di condividere schede e modalità

operative di intervento e di monitoraggio nonché di risolvere alcune vischiosità del sistema,

anche attraverso apposite riunioni di debriefing sull’applicazione ed ottimizzazione delle

procedure.

Sul fronte dell’informazione ai cittadini, è stata migliorata la sezione di protezione civile

dell’home page del Comune, che adesso riporta quotidianamente i bollettini di allerta

emanati dalla Regione Calabria, ed è stato istituito un canale pubblico di messaggistica

Telegram per la diffusione di informazioni e avvisi alla cittadinanza, riguardanti la

protezione civile (Delibera CS n. 14 del 27.01.2022), con l’auspicio che questo mezzo di

informazione, assolutamente gratuito, condivisibile al link: https://t.me/protcivilerosarno,

di diffonda sempre di più e raggiunga fasce crescenti di popolazione, soprattutto giovanile.

La Commissione è anche intervenuta sul piano della partecipazione attiva dei cittadini

al sistema comunale di protezione civile, emanando indirizzo, con la Delibera CS n. 161

del 17.11.2022, per la riapertura dell’avviso pubblico per l’iscrizione di nuovi volontari al

Gruppo Comunale di volontariato. L’avviso ha portato, nel mese di Dicembre, ad alcune

nuove iscrizioni e, nella speranza che il numero di volontari possa ulteriormente crescere,

si è deciso di riemanare l’avviso con modalità “aperta”, per consentire nuove iscrizioni

senza termine di scadenza.

A breve verranno inoltre messi in esercizio specifici veicoli di soccorso e vigilanza che

miglioreranno la viabilità sul territorio degli addetti, consentendo in caso di necessità, di

raggiungere persone o luoghi isolati per eventuali interventi di soccorso.

La Commissione straordinaria continuerà a lavorare, sinergicamente con il personale

interessato, per assicurare la massima diffusione dei contenuti del Piano di protezione civile

alla popolazione e per avvicinare sempre più i cittadini, in special modo i giovani, alla

tematica. Si provvederà inoltre ad effettuare, nei prossimi mesi, mirate esercitazioni di

protezione civile per testare, in particolare, le procedure di evacuazione previste nel Piano.

Tutti gli atti del piano di Protezione civile sono pubblicati nella sezione “Informazioni di

protezione civile” della home page del sito istituzionale del Comune.

La Commissione Straordinaria

(Mancuso – Giannelli – Buda)