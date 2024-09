Di Fameli Foti Rosa

Giovedì 12 Settembre al “Reggio Live Fest” rassegna musicale di Reggio Calabria, continua la grande Musica con Ron, voce storica della canzone italiana, cantautore e musicista. Rosalino Cellamare in arte Ron, è di origini pugliesi; nato a Dorno in provincia di Pavia. Il cantautore ha aperto la serata con tutti i suoi più grandi successi: Tutti quanti abbiamo un Angelo, Piazza Grande, Il gigante e la bambina, Vorrei incontrarti tra Cent’anni, Non abbiamo Bisogno di parole e alcuni tributi alla musica internazionale. La prima dedica va a Lucio Dalla ( Piazza Grande e Il Gigante e La Bambina). Ron ha fatto un omaggio a Luigi Tenco con il singolo “lontano, lontano” disponibile su tutte le piattaforme online. Accompagnato dalla sua band: Giuseppe Tassoni piano e tastiere,

Roberto Di Virgilio chitarre, Roberto Gallinelli al basso, Matteo Di Francesco ( batteria), Stefania Tasca, cori,voce, percussioni e chitarra. Ron nei duetti, si è affiancato della sua corista, che ha curato e abbellito i vari brani. Nel 1996 Ron vince il Festival di Sanremo con la canzone “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, cantata in coppia con Tosca, aggiudicandosi anche il “Premio Volare” per la migliore composizione e miglior testo. Ma torniamo al Reggio live Fest: Ron acclamato dal pubblico è tornato sul palcoscenico per eseguire un ultimo brano “Vorrei incontrarti tra Cent’anni” ; una strepitosa esibizione impreziosita della sua musicista-corista Tasca. A fine concerto nonostante la ferrea sicurezza, Ron sprezzante del pericolo ha concesso foto e autografi ai suoi fan, rilasciando selfie e fotografie oltre che abbracci e scambi di battute con giovani artisti, come l’artista palmese Aurora Foti, anche lei venuta a Reggio ad applaudire un’icona della canzone d’autore come Ron. Durante la serata ha eseguito brani di successo e pezzi poco conosciuti, oltre cover raramente eseguite dal vivo. Ron:《 quello che mi piace dei concerti è poter passare da un mondo musicale ad un altro. Inoltre io canto da quando avevo 17 anni, oltre 50 anni. Il mio primo contratto con la Rca mio padre lo firmò per me, ero minorenne. La Musica l’ho sempre apprezzata e sin dalle prime collaborazioni ho sempre cercato di scrivere una canzone che mi desse soddisfazione e fama. Un giorno eravamo in tournée con Lucio Dala, io con la mia band, lui con la sua , eravamo della stessa casa discografica. Ad un certo punto eravamo diretti in Sicilia. Quando siamo saliti sulla nave i miei colleghi dormivano. Io composi alla chitarra una melodia. Quando Lucio la sentì capì subito che poteva funzionare. Era “Piazza Grande”; infatti questa canzone la porto avanti oramai da 50 anni con lo stesso entusiasmo》.

Il suo tour “Come una freccia in fondo al cuore” è partito il 23 giugno scorso. Dopo il grande successo riscosso nei teatri con la tournée invernale “ Al centro esatto della musica”, Ron continua il suo viaggio verso la Sicilia. Anche il “Reggio live Fest” non si ferma ; venerdì 13 settembre arriverà il poliedrico pianista rock Matthew Lee. Il 14 settembre ci sarà il concerto di Max Gazzè . Il “Reggio live fest” è un progetto nato dall’idea di Ruggero Pegna e Comune di Reggio Calabria. Obiettivo comune : valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico e musicale della Calabria, partendo dal chilometro più bello d’Italia. Si tratta di un progetto della Show Net di Ruggero Pegna, finanziato in compartecipazione da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, con il contributo dell’Avviso Pubblico della Regione Calabria” per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”. Prima del Concerto, Ron ha incontrato il Sindaco della città Falcomatá, il quale in veste di cicerone lo ha portato al Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove Ron ha potuto godere della magnificenza dei Bronzi di Riace. Il tour di Ron “Come una freccia in fondo al cuore” arriverà in Sicilia, il 21 settembre a Ramacca (CT).