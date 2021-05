Il broker della droga Rocco Morabito, il secondo tra i più pericolosi latitanti dopo il bosso mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato nei giorni scorsi in Brasile all’interno di un hotel di Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, sarà estradato in Italia direttamente dal Brasile.

A confermarlo sono state le Autorità dell’Uruguay, dove il boss di ‘ndrangheta era evaso due anni fa. In conferenza stampa, il procuratore Jorge Diaz ha spiegato che il piano uruguaiano era originariamente di far espellere Morabito dalle autorità brasiliane in Uruguay, da dove sarebbe stato poi estradato in Italia, dal momento che il processo di estradizione era già davanti alla Corte suprema e sarebbe stato rapido.

“Ma nel momento in cui arriva un nuovo mandato di cattura internazionale dall’Italia, approvato dalla Corte suprema federale del Brasile, la polizia federale brasiliana non può più ordinare l’espulsione e l’estradizione deve essere eseguita (…) l’Uruguay non chiederà l’estradizione per non ostacolare il processo di estradizione in Italia, dove ha commesso i crimini più gravi”. Intanto Rocco Morabito è stato trasferito dalla polizia federale brasiliana in una località segreta.