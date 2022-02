Ci saranno anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori nel programma dei concerti della seconda edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) ospiterà infatti l’insolito duo in concerto il prossimo 23 agosto.

Una storia comune e diversa, quella di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia, fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile tour che quest’estate li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia, tra cui il Teatro al Castello di Roccella Jonica, appunto.

Il tour verrà anticipato dall’esclusivo concerto di sabato 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città, là dove tutto ebbe inizio, nella cantina della loro musica. Venditti e De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase all’hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle, pedal steel e mandolino.

I biglietti per il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori al Roccella Summer Festival possono essere acquistati a partire dalle ore 11 di martedì 1 marzo attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.