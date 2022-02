Si preannuncia una seconda edizione davvero ricca, quella del Roccella Summer Festival. Dopo il grande successo dello scorso anno, la rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, è infatti pronta ad annunciare il primo grande ospite del cartellone che si svolgerà nella splendida cornice del Teatro al Castello, Achille Lauro. Fresco dell’uscita di Lauro – Achille Idol Superstar, la nuova edizione dell’album “Lauro”, successiva alla sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, l’artista annuncia oggi il tour del suo nuovo progetto musicale, “Achille Idol Superstar – Electric Orchestra” che farà tappa a Roccella Jonica il prossimo 5 agosto.

Nel tour, l’artista sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. Per la nostra regione, la conferma del Roccella Summer Festival 2022 e il lancio del primo importante e imperdibile appuntamento in cartellone preannunciano anche per quest’anno numerosi spettacoli che caratterizzeranno l’estate calabrese: sarà una stagione senza precedenti per una terra da sempre all’avanguardia almeno per i grandi eventi di musica dal vivo.

Le prevendite dei biglietti per assistere alla data calabrese del tour di Achille Lauro, saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 del 18 febbraio 2022, attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.