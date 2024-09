Roccella Jonica, il lido “Grean Bay”, distrutto dalle fiamme c’è la mano del racket? La struttura di proprietà di un imprenditore di San Giorgio Morgeto

Il lido “Grean Bay” inaugurato due anni addietro da un imprenditore di San Giorgio Morgeto, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Ristorante, pizzeria e louge bar era un punto di riferimento per la movida roccellese. Il giovane imprenditore, (figlio di un noto ristoratore della piana di Gioia Tauro) aveva fatto le cose in grande, una struttura d’eccellenza. Su questa vicenda stanno indagando i carabinieri. Una risposta va data, compresa la possibilità che l’incendio sia stato doloso. Dunque aspettare le indagine tecniche per capire la natura del gravissimo gesto.