Nelle serata di ieri gli uffici del Comune sono stati avvisati della insorgenza contemporanea di più casi di positività al COVID 19 accertati con tampone rapido in soggetti conviventi che frequentano il ciclo primario e secondario dell’Istituto Comprensivo di Roccella.

Le Autorità Sanitarie sono state avvisate e nella giornata provvederanno ad effettuare i tamponi molecolari ai soggetti interessati.

In considerazione del diffondersi sul territorio regionale della variante inglese del virus, che si caratterizza per l’elevata contagiosità e l’incidenza sui soggetti giovani, abbiamo ritenuto in via precauzionale di disporre la chiusura, fino al 27 marzo, dei plessi scolastici frequentati dai soggetti positivi al fine di consentire la sanificazione dei locali ed un più puntuale tracciamento dei contatti.