La comunità di Roccaforte del Greco omaggia la sua concittadina Adelina IARIA che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni.

Nonostante il trasferimento in città avvenuto solamente da un paio di anni (fino a quando è stata autonoma ha preteso di rimanere in paese), nonna Adelina ha sempre avuto un legame forte col suo borgo natio, mostrandosi fiera di rappresentare i valori tipici del popolo roccafortese.

Il Sindaco Domenico Penna ha partecipato ai festeggiamenti organizzati dai familiari presso l’attuale domicilio, in Reggio Calabria, in onore della neo-centenaria, nata a Roccaforte del Greco il 7 agosto 1921.

Circondata dall’affetto dei familiari ed amici presenti la sig.ra Adelina ha festeggiato la straordinaria ricorrenza.

Il Sindaco, per conto della Comunità Roccafortese, ha ricordato ai presenti il valore di questa donna sensibile e coraggiosa, che l’amore per la sua famiglia, lo spirito di sacrificio e una profonda fede religiosa hanno fatto di Lei una persona speciale, amata e benvoluta da tutti.

Il Primo cittadino, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha rivolto i più fervidi auguri a nonna Adelina, portandoLe in dono una gradita composizione floreale, ed una targa ricordo.

“E’ stato un onore oltre che un piacere porgere i miei più sentiti auguri alla signora Adelina – dichiara il Sindaco – che ha raggiunto un traguardo importante.

Una donna semplice e operosa, nella cui esistenza è racchiusa la forza della memoria e dell’identità della nostra comunità, motivo di orgoglio di tutti noi.

Adelina Iaria ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente una famiglia numerosa; tutto questo lei lo ha realizzato ottimamente e oggi trasmette ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e religiosi, che sono da sempre alla base della nostra comunità.”

Infine, i familiari hanno espresso gratitudine e affetto a quanti hanno contribuito a rendere speciale il giorno del compimento dei 100 anni dell’adorata nonna Adelina.

Amministrazione Comunale

Roccaforte del Greco