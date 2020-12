Si è appena concluso il campionato regionale Karting. Ancora lui campione regionale Basilicata/Calabria ACI Karting. Vince di nuovo lui, Domenico Albanese, per la seconda volta è il miglior pilota di go-Kart della Calabria e della Basilicata, nella categoria Entry Level, aggiungendo un altro trofeo al suo albo a soli 8 anni. A farlo appassionare allo sport è stato il padre Luigi, il suo più grande sostenitore, a lui deve il suo primo giro di pista presso il circuito River Kart di Polistena. Da quel momento non ha più smesso di correre ed è stato tutto un crescendo di grandi soddisfazioni e forti emozioni per i genitori, parenti, amici e soprattutto per lo Scorpion racing team, di Giuseppe Pugliese, che lo segue con grande attenzione e cura.

Domenico che frequenta la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Rizziconi ha voluto mettersi in gioco con i più grandi piloti nazionali ed internazionali prendendo parte anche al prestigiosissimo Trofeo “Ayrton Senna” disputatosi lo scorso 13 dicembre presso il Circuito Internazionale di Napoli. Dopo tre giorni di prove molto impegnative ne è uscito più che vittorioso aggiudicandosi, in prefinale una pole position ed in finale un secondo posto su 17 partecipanti di altissimo livello. Diverse le manifestazioni di interesse degli altri Team, e non solo, rimasti colpiti dalla bravura, dalla determinazione e dal talento innato espresso in pista e dalla sua capacità di gestire al meglio una pista da lui poco praticata e tecnicamente molto impegnativa.