Riceviamo e pubblichiamo

Oggi è un giorno veramente memorabile per la Nostra Comunità.

Dopo un numero indecifrabile di lotte, di problemi burocratici, tecnici, sanitari e giudiziari, oggi, 02 novembre2020, prendono il via i lavori per la costruzione del Ponte di Drosi.

Un risultato che ha davvero dell’incredibile se si considera quanto il percorso è stato travagliato, sofferto e ricco di intemperie.

Tutto ciò dimostra l’impegno, il sacrificio e la dedizione che questa Amministrazione, il Sindaco e l’Assessore ai lavori pubblici hanno messo a servizio della Comunità.

Spesso si dice che l’impegno non basta, che non conduce a niente. Ma oggi, il nostro impegno ha portato grandissimi risultati e, dopo ben 10 anni dal fatidico crollo, riprendono i lavori per la costruzione di un ponte che permetterà ai cittadini di Drosi di non essere più isolati.

Si ringraziano le altre istituzioni che si sono interessate alla problematica, fermo restando che è pienamente legittimo affermare che questo obiettivo è frutto dell’immenso lavoro svolto con tenacia da questa Amministrazione Comunale insieme alla Città Metropolitana.