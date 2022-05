Il Commissario provinciale Paolo Ferrara per rafforzare il suo percorso di rigenerazione continua a individuare nuovi dirigenti a rappresentare l’UDC in provincia di Reggio Calabria.

Dopo la nomina a Taurianova del dott. Salvatore Leva a Commissario cittadino è la volta di Rizziconi. Ascoltati i dirigenti territoriali la scelta, in modo unanime, è ricaduta su Fabio Pelle, dinamico professionista impegnato nel mondo sindacale e da sempre attento alle problematiche socio-culturali del territorio.

La scelta di affidare a Fabio la responsabilità politica con l’obiettivo di promuovere con grande tenacia i valori cattolici cristiani, è stata condivisa con il Segretario Lorenzo Cesa e il Presidente Antonio De Poli per rilanciare sinergicamente in ogni territorio della provincia di Reggio Calabria il partito, rendendolo protagonista e sempre più determinante anche nei comuni adesso non interessati al voto.

Fabio Pelle: “Ringrazio il Commissario provinciale Prof. Paolo Ferrara, il Segretario nazionale Lorenzo Cesa e il Presidente Antonio De Poli per il conferimento della nomina comunale del Partito a Rizziconi. Accetto questo incarico con immensa gioia e gratitudine lusingato per la fiducia di chi ha deciso di credere nelle mie competenze per costruire e rafforzare sul territorio il grande progetto dell’UDC, partito che grazie a Paolo Ferrara è in fase di riedificazione nella provincia di Reggio Calabria”.