Il Comune di Rizziconi è lieto di annunciare l’apertura della mostra “1938 – Vite Spezzate”, che si terrà presso il palazzo municipale sito in Piazza Marconi 1 dal 22 al 28 gennaio. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e curato dall’Assessore alla Cultura Giuseppe Scarfó, offrirà uno sguardo intenso e commovente sulle tragiche conseguenze delle Leggi Razziali emanate nel 1938 in Italia.

La mostra arriva direttamente da Roma, dal Museo della Shoah, ed è curata dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma. Attraverso una ricca esposizione di fotografie, manifesti, documenti e pagine di giornali, la mostra racconterà le storie di studenti, docenti, artisti, professionisti e altre persone di origine ebraica espulse dalle scuole, università, private del loro lavoro e della loro dignità.

**Orari di apertura:**

– Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9:00 alle 13:00

– Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Ricordare e onorare le vittime delle persecuzioni, ribadendo il rifiuto di ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, è essenziale per costruire un futuro in cui l’accettazione, il rispetto e la solidarietà prevalgano su ogni forma di odio. Questa mostra ci invita a riflettere sulle lezioni del passato per impegnarci a creare una società più giusta e inclusiva per le generazioni future.