lunedì 31 maggio p.v., in località Cannavà di Rizziconi, sarà celebrato in forma solenne militare, il 30 anniversario del triste evento in oggetto. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità militari e civili della provincia che alle ore 10,00 assisteranno, unitamente ai familiari delle vittime del dovere, alla deposizione di una corona d’alloro presso la stele commemorativa del tragico episodio da parte del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Carmine Lopez, del Prefetto di Reggio Calabria, S.E. Massimo Mariani e del Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Gen. B. Guido Mario Geremia.

La cerimonia sarà poi seguita, alle 10,30, da una funzione religiosa che sarà officiata presso la Chiesa di Santa Teresa della Contrada Cirello di Rizziconi, dall’Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Santo Marcianò che sarà coadiuvato dal Cappellano Militare del Comando Regionale Calabria, Don Antonio Pappalardo.