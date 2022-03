Voluto dal Consigliere regionale Luciana De Francesco, si è tenuto presso la Cittadella regionale un incontro tra il Vicepresidente della Calabria con delega al Lavoro Giusi Princi, e l’Associazione “Rivolta ideale” rappresentata da Eugenio Trombino e Francesco Ciardullo, per discutere della delicata situazione che sta investendo i lavoratori dell’Abramo Customer Care.

La delegazione ha fatto presenti le preoccupazioni che stanno vivendo i lavoratori, situazione di cui il Vicepresidente era già a conoscenza per via del precedente incontro avuto dal Presidente Roberto Occhiuto con le sigle sindacali. Giusi Princi dal canto suo ha ribadito il massimo impegno da parte della Giunta Occhiuto per risolvere la vertenza, indicando come primo step l’organizzazione di un incontro a stretto giro con il committente TIM, al fine di conoscere le intenzioni future ed avere garanzie sull’applicabilità delle clausole sociali verso tutti i dipendenti dell’Azienda.

L’incontro si è concluso con l’impegno tra le parti di aggiornarsi nelle prossime settimane, in attesa anche delle risultanze dell’interpellanza mossa dal Governatore al Ministro Giorgetti.

L’associazione ha ringraziato l’Assessore al Lavoro Princi per la piena disponibilità dimostrata e l’onorevole De Francesco per essersi fatta promotrice dell’iniziativa, certi che si metteranno in campo tutti gli strumenti possibili per salvaguardare i quadri occupazionali.