Dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19, tornano in presenza le riunioni regionali dei Vespaclub. La sessione calabrese si è tenuta domenica 13 novembre presso la sala congressi del Centro Commerciale porto degli Ulivi.

I lavori si sono svolti alla presenza di Enzo Vitrioli, nella doppia veste di Coordinatore Nazionale Regioni e Rappresentante della Regione Calabria; di Enzo Caridi, collaboratore regionale turismo e Antonino Luvarà, collaboratore regionale sport. Leitmotiv sono state le relazioni, a cura del collaboratore regionale turismo, della stagione nazionale e regionale 2022 e dei programmi sia in ambito nazionale che regionale per il 2023.

Nodo cruciale della programmazione eventi per il 2023, affrontato dal collaboratore sport, è stato quello di coordinare le attività in modo da evitare accavallamenti ed ottimizzare le date e gli eventi, e per garantire la buona riuscita e la visibilità ad ogni iniziativa promossa dai singoli club.

A fare gli onori di casa, in questa occasione, è stato il Vespaclub Rizziconi. Durante i saluti il Presidente Andrea Papasidero, interpretando il comune sentimento del direttivo e di tutti i soci Rizziconesi, ha manifestato il proprio apprezzamento e ha ringraziato i Coordinatori nazionale e regionali per aver convocato la riunione a Rizziconi e lo stesso Centro Commerciale Porto degli Ulivi, che ha gentilmente ospitato i lavori, quale main sponsor del Vespaclub Rizziconi. Tra il Porto degli Ulivi ed il Vespaclub Rizziconi, infatti, è ormai consolidata una forte collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento di numerose iniziative sociali e manifestazioni di successo. A riprova di ciò, domenica prossima, presso la medesima location si terrà una giornata per la donazione di sangue, realizzata in collaborazione con L’Associazione AVIS comunale di Rizziconi e denominata “Una domenica pungente”, giunta alla sua seconda edizione.

Siamo onorati, ha concluso Papasidero ringraziando tutti i club presenti quanto quelli che per diversi motivi hanno comunicato di non poter partecipare, di aver potuto ospitare questo fantastico gruppo di lavoro, impeccabile nel saper avvicendare momenti seri e momenti di svago, a sottolineare quanto questo tipo di associazione tenga per la passione per la Vespa, l’amicizia e la condivisione, tanto quanto rispetta la serietà e la professionalità che merita l’associazionismo.