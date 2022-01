La Stazione Alpina Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata allertata, nella mattinata, dalla Prefettura di Catanzaro per una donna, 79 anni di Catanzaro, che si allontanava dalla sua abitazione a bordo della sua autovettura.

Attivato, da parte della Prefettura, il Piano Provinciale per la Ricerca di Persone Scomparse, tecnici della Stazione Alpina Catanzaro, coordinandosi con i VVF di Catanzaro, si recavano sul posto per le ricerche. Poco dopo tempo, la donna scomparsa veniva ritrovata e recuperata dall’elicottero del VVF. La 79enne, in discrete condizioni fisiche, veniva affidata al 118 per le cure del caso.

Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Catanzaro.