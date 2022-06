Arriva il gran caldo africano in Calabrua, dopo Hannibal e Scipione sta per arrivare il terzo e si prevede durissimo anticiclone africano. Il suo nome è Caronte e già nella giornata di domani si prevedono picchi alti anomali in questo periodo dell’anno con oltre 40 gradi. Saranno tra i 7 e i 10 giorni di caldo infernale. A differenza degli altri anticicloni sarà quindi più intensa e durevole.

In Calabria dovrebbe arrivare nella metà della prossima settimana intorno a mercoledì con un clima rovente.

Poi potrebbe esserci un breve calo termico e poi ancora caldo.

Purtroppo la carenza di piogge sta creando gravi problemi con ampi territori colpiti dalla siccità.