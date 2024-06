La Calabria si prepara a vivere dieci giorni di forte impatto spirituale con la campagna evangelistica “Risveglio Calabria”. Questi eventi, che si svolgeranno dal 19 al 28 giugno in vari Paesi e Città Calabresi, vedrà la partecipazione di missionari dell’America Awakening, guidati dall’evangelista Tommie Zito.

Chi è Tommie Zito? Tommie Zito è un predicatore di fama internazionale e il fondatore dell’American Awakening, un movimento che mira a riunire i cristiani d’America. Ha operato come missionario-pioniere in Sud America, in paesi come l’Argentina, il Cile e l’Uruguay. La sua passione è formare e mobilitare i credenti, incoraggiandoli a condividere la loro fede in modo incisivo nelle chiese e nelle città. Il progetto del team Awakening è quello di venire almeno due volte l’anno in Italia per i prossimi 20 anni, dando enfasi alle chiese locali per lavorare insieme ed investire nella ricerca appassionata della presenza e santità di Dio.

Mercoledì 19 giugno: Tommie Zito e il suo team saranno a Cittanova, grazie al patrocinio del Comune di Cittanova che ha fornito gli strumenti necessari all’evento e supportati dall’associazione Il Buon Pastore Odv che ha organizzato l’evento presso Piazza Calvario, alle ore 19:00 . Invitiamo tutti i credenti di tutte le fedi e gli interessati a partecipare a questo momento di ispirazione e condivisione di un messaggio forte di fede, speranza e pace.

L’obiettivo principale di questa campagna è stimolare una nuova consapevolezza spirituale, incoraggiando la fede e la testimonianza tra i credenti. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo movimento di risveglio!

L’associazione Il Buon Pastore Odv ha organizzato anche una festa gratuita per bambini che saranno protagonisti di giochi, spettacoli e animazione, il tutto dentro i meravigliosi

viali della Villa Comunale di Cittanova, l’evento partirà alle 17.45 e si concluderà con l’inizio del successivo alle 19.00 in Piazza Calvario.