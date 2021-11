Riqualificazione Lungomare Cicerone di Lazzaro, necessario rivisitazione e integrazione progetto

Facendo seguito alla richiesta dell’ANCADIC del 27 settembre 2021 concernente la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Motta S. Giovanni del progetto esecutivo, già approvato, per i lavori di “Riqualificazione Lungomare Cicerone di Lazzaro e collegamento stabile vie di accesso”, e richiamandoci alla richiesta del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Motta SG Lazzaro. Rete stradale di collegamento con i nuclei abitati della zona costiera- Lungomare Cicerone”, prendiamo atto dell’avvenuta pubblicazione del progetto.

Dalla disamina della documentazione riscontriamo che non sono previsti interventi di regimazione idraulica nei tratti in cui il lungomare intercetta i torrenti, a risoluzione delle gravi criticità che in occasione di eventi pluviometrici intensi e violenti si manifestano con il deposito di sedimenti fluviali di cui è superfluo sottolineare il potenziale pericolo che minacciano per la circolazione veicolare.

Non è condivisibile la non inclusione di interventi di messa in sicurezza idraulica della sede stradale a fronte di una spesa di circa €1.700.000 (unmilionesettecentomila) che

lascia la sicurezza e la fruibilità di un’arteria stradale alla mercè delle piogge e del conseguente naturale trasporto solido dei torrenti, in questo caso possiamo affermare che l’intervento nel suo complesso è gravemente incompleto.

L’assenza di interventi di messa in sicurezza da dissesto idrogeologico in questo progetto confligge con il continuo ripetersi dei disastri ambientali a cui come cittadini di ogni luogo siamo assoggettati a causa, appunto, della cattiva ovvero inesistenti scelte tecnico-politiche.

Intanto si segnala la necessità d’ intervenire nell’immediatezza sull’impianto di illuminazione pubblica giacché da alcuni anni bastano poche gocce d’acqua per far saltare la corrente e il lungomare rimane al buio anche per qualche settimana.