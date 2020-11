Il Consiglio dei Ministri riunitosi nella Seduta n. 72, sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe CONTE, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Riccardo FRACCARO, su proposta del Presidente Prof. Giuseppe CONTE e del Ministro dell’interno Dott.ssa Luciana LAMORGRSR, ha approvato un Decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020.

In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico da COVID-19, il testo del decreto-legge che tratta il “Rinvio delle Consultazioni elettorali 2020” con Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020, prevede che:

• le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi elettivi è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria;

• limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei Consigli provinciali delle regioni a statuto ordinario si svolgono entro il 31 marzo 2021; fino al rinnovo dei Consigli metropolitani e dei Consigli provinciali citati, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

<><><> Nella medesima Seduta n. 72 del 6/7 novembre 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’interno Dott.ssa Luciana LAMORGESE, la nomina a Prefetto del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Maria Luisa PELLIZZARI, destinata a svolgere le funzioni di Vice direttore generale della Pubblica sicurezza.