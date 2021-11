Nella mattinata di ieri una pattuglia della polizia locale effettuava un intervento su richiesta di cittadino che segnalava che un anziano vicino non dava segni di vita. Il personale, previo intervento dei vigili del fuoco riusciva ad accedere all’abitazione segnalata situata al centro nord della città. Ivi unitamente al 118 rinveniva il cadavere di un cittadino di anni 79 successivamente identificato. Dopo l’intervento del medico legale che accertava la morte per cause naturali,e previa informativa al sostituto procuratore in turno, venivano avvisati i parenti del defunto che viveva da solo, e venivano avviate le pratiche di rimozione del cadavere.