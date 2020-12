In un clima contraddistinto da momenti di confronto sereno e propositivo l’Associazione dei sindaci della Piana di Gioia Tauro ha rinnovato gli organi.

L’Assemblea della “Città degli Ulivi” ha deliberato all’unanimità la nomina del Sindaco di Scido Giuseppe Zampogna quale presidente dell’assemblea.

I Sindaci hanno quindi proceduto anche alla nomina del Presidente del Comitato esecutivo individuato, con votazione unanime, nel Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino.

Quale componente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, ancora con voto unanime, è stato designato il Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.

L’Assemblea, alla quale ha preso parte una ampia maggioranza dei primi cittadini, ha rivolto espressioni di ringraziamento agli uscenti per il lavoro svolto nell’arco del mandato, riconoscendone l’impegno speso in un periodo di continue emergenze e di rilevanti problematiche che hanno investito l’intero territorio.

I neo eletti, nell’apprezzare in modo particolare il metodo della scelta e gratificati dall’unanimità dei consensi, prendono atto dell’impegnativo ruolo assunto, confermando la piena disponibilità ad attivarsi nell’immediato per dare continuità al lavoro necessario per intensificare l’azione di promozione delle istanze provenienti dai cittadini della Piana.

Gli stessi intendono farsi carico dell’attività di rafforzamento del ruolo dei Sindaci nelle scelte di fondo che investono le priorità che derivano soprattutto dalle emergenze in atto, riservandosi di proporre un’intensa attività di stimolo e di confronto con gli enti sovracomunali per individuare congiuntamente la risoluzione delle problematiche.

Gli eletti, nella consapevolezza che è fondamentale valorizzare le sinergie istituzionali e il confronto costante, si impegnano a svolgere il mandato ricevuto attraverso il metodo dell’ascolto per portare avanti le legittime rivendicazioni del territorio.