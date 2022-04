I giudici del Tribunale della LIbertà di Catanzaro hanno accolto la richiesta della Dda di Catanzaro per Giancarlo Pittelli, l’avvocato e l’ex parlamentare di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta denominata “Rinascita Scott”, dovrà ritornare in carcere, revocando così la misura dei domiciliari.

Adesso spetta alla Corte di Cassazione, alla quale faranno ricorso i legali di Pittelli, Salvatore Staiano e Guido Contestabile, come hanno già preannunciato, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame.