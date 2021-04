Processo “Rinascita Scott”: l’arringa dell’avvocato Giovanni Marafioti, allievo dell’avv. Armando Veneto, nel suo intervento al processo che si sta svolgendo a Lamezia Terme, ha messo in risalto l’impossibilità in base al nuovo Codice Penale, lo svolgimento di un maxi processo di tali dimensioni con tanti imputati, senza che i legali hanno avuto la prontezza delle accuse mosse ai propri clienti. Lo stesso Giovanni Falcone nel 1987 dopo la fine del maxi processo di Palermo, disse che il nuovo Codice annulla i maxi processi con la cancellazione della figura del giudice istruttore.

Giovanni Marafioti ha rimarcato anche l’inutilità delle costituzioni di parte civile, asserendo che questo maxi processo è totalmente diverso da quello di Palermo, tant’è che non sio svolge in Corte d’Assise.

Ascolta l’Audio integrale: