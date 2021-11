Ci sono dei pali della luce pericolanti nella strada che collega Taurianova con Polistena, in diversi tratti della carreggiata stradale, dal Quadrivio Bombino in poi, come si può benissimo evincere dalle foto, che la pericolosità per gli automobilisti è evidente. Tale situazione perdura da molti mesi e i pali sarebbero circa 6.

La questione è molto delicata se pensiamo che in caso di maltempo o vento forte potrebbero creare grossissimi se non gravi problemi. Intervenire adesso sarebbe un’azione di buonsenso… prima che sia troppo tardi.

(GiLar)