Rimossa carcassa di vitello di 6 quintali in spiaggia a Palermo, Ferrandelli “Subito ripristinata salute pubblica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Grazie a un sinergico gioco di squadra tra Comune di Palermo, comando della Polizia municipale, Asp e Reset” è stata rimossa una carcassa di 6 quintali di bovino, rinvenuta in località costa sud, a Palermo. “Ringrazio tutte le articolazioni della macchina comunale per essersi attivate tempestivamente assicurando il ripristino della salute pubblica sui luoghi”, dice l’assessore comunale all’Igiene e Sanità Fabrizio Ferrandelli, che ha coordinato in loco le operazioni insieme al dottor Di Miceli dell’Asp.

– foto ufficio stampa Fabrizio Ferrandelli –

(ITALPRESS).